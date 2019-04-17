الملك سلمان: السعودية تقف مع العراق ويجمعنا بها الدين والأمن والمصالح المشتركة

أكد الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ بعد لقائه رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "​السعودية​ تقف مع العراق ويجمعنا بها الدين والأمن والمصالح المشتركة"، معرباً عن "ارتياحه لاستقرار العراق"، مشدداً على أن "السعودية حريصة على دعم العراق وينبغي أن تتعزز علاقاتنا معه في كل المجالات".

وكان قد وصل عبد المهدي صباح اليوم إلى مدينة الرياض في مستهلّ زيارته السعودية، على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال.