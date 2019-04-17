الأناضول: قوات الجيش السوري الحر أحبطت تسلل تنظيم إرهابي إلى شمالي حلب

كشفت مصادر وكالة "الأناضول" أن "قوات الجيش السوري الحر تمكنت من إحباط محاولة تنظيم "بي كا كا" التسلل من مدينة "تل رفعت" إلى ريف "أعزاز" التابعة لقوات الجيش " شمالي حلب.
ويذكر أن "بين الفينة والأخرى يشن مسلحو تنظيم "بي كا كا"، المتمركزون في تل رفعت منذ ثلاث سنوات، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر من مسلحي التنظيم في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الأمن فيها".
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم أجبر نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.
وكانت تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر بعملية "غصن الزيتون"، في آذار 2018، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "بي كا كا"، بعد 64 يومًا من انطلاقها.
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