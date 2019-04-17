الأناضول: قوات الجيش السوري الحر أحبطت تسلل تنظيم إرهابي إلى شمالي حلب

كشفت مصادر وكالة "الأناضول" أن "قوات ​الجيش السوري الحر​ تمكنت من إحباط محاولة تنظيم "بي كا كا" التسلل من مدينة "تل رفعت" إلى ريف "​أعزاز​" التابعة لقوات الجيش " شمالي حلب.

ويذكر أن "بين الفينة والأخرى يشن مسلحو تنظيم "بي كا كا"، المتمركزون في تل رفعت منذ ثلاث سنوات، هجمات على منطقة ​عفرين​ التي طهرها ​الجيش التركي​ بالتعاون مع الجيش السوري الحر من مسلحي التنظيم في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء ​الأمن​ فيها".

وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم أجبر نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على ​الهجرة​، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.

وكانت تمكنت ​القوات التركية​ والجيش السوري الحر بعملية "غصن الزيتون"، في آذار 2018، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "بي كا كا"، بعد 64 يومًا من انطلاقها.