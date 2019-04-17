أفادت القناة الاسرائيلية 13 بأن "وفدا من وزارة الخارجية الاسرائيلية، زار العاصمة البحرية، المنامة، هذا الأسبوع، للمشاركة في مؤتمر دولي"، مشيرةً إلى أنه "خلافا للتقارير عن إلغاء الوفد الاسرائيلي زيارته، فإن الدبلوماسيين الاسرائيليين، وصلوا فعلا إلى المنامة، وعقدوا عدة اجتماعات على هامش المؤتمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر اعلام إسرائيل: وفد إسرائيلي زار البحرين هذا الأسبوع وأجرى سلسلة لقاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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