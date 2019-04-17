الطاقة الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن خيارات اتفاق النفط العالمي

أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، متحدثًا عن موقف موسكو من تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي، أنه "من السابق لأوانه الحديث بشأن الخيارات المفضلة"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نفعل ما هو أنسب لنا".
وذكر الوزير نوفاك أن "الهدف من الاتفاق يجب أن يتمثل في تحقيق التوازن بسوق النفط العالمي، لا الوصول إلى مستوى محدد لأسعار الخام".
ويذكر أن في حزيران، ستقرر منظمة "أوبك" وحلفاؤها بمن فيهم روسيا ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم، الذي يقلص إمدادات الخام منذ كانون الثاني.
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