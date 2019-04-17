أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني أن "السفارة والقنصلية تستعدان لاستقبال الجالية المصرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الشهر الحالي"، معلناً أن "القنصلية المصرية ستغلق أبوابها الأحد المقبل بسبب عملية الاستفتاء على التعديلات".
ولفت إلى أن "التصويت في الغالب سيكون في الفترة من 19 إلى 21 نيسان بمقر السفارة اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء"، مشيراً إلى أن "المشاركة في الاقتراع حق دستوري وواجب وطني يحفظ أمن مصر واستقراراها"، داعيا أبناء الجالية المصرية إلى "المشاركة بكثافة بكل حرية وبمظهر يليق بمكانة بلدهم، خاصة أن الكثافة التصويتية للناخبين في الكويت تعد الأعلى على مستوى المصريين بالخارج خلال جميع الاستحقاقات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية التي شهدت مشاركة 35 ألف ناخب".
ووافق البرلمان المصري على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بالكويت: سنغلق أبوابنا الاحد بسبب عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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