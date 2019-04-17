هادي دعا خلال لقائه غريفيث لممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق استوكهولم

دعا الرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​ خلال لقائه يلتقي المبعوث الدولي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ إلى "ممارسة مزيد من الضغط على ​الحوثيين​ لتنفيذ ​اتفاق استوكهولم​".

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