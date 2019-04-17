هادي دعا خلال لقائه غريفيث لممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق استوكهولم

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه يلتقي المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق استوكهولم".
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