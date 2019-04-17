الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: حريق نوتردام ليس من علامات يوم القيامة

أكدت ​الكنيسة الأرثوذكسية​ الروسية أن "الحريق الذي التهم سقف وبرج ​كاتدرائية نوتردام​ في ​فرنسا​، لا يعد من علامات يوم القيامة ونهاية ​العالم​"، مشيرةً إلى أنه "في حال استمر البحث عن علامات خاصة في الحادث الذي وقع، فإن الرأي الذي أشعر بأنه الأقرب إلى وجهة نظري، أنه لا حاجة إلى البحث عن رموز شريرة في الحادث، أو عن علامات يوم القيامة".

وفي بيان لها، لفتت الكنيسة إلى أن "علامات نهاية العالم واضحة، وليس هناك داع لحريق ضخم كما حصل، يكفي فقط قراءة شريط ​الأخبار​ لمعرفة أي أخبار في القمة وأيها تعكس واقع ​الحياة​ اليومي في جميع أنحاء العالم"، مشيرةً إلى أن "المجتمع المعاصر، وبغض النظر عن التطور التكنولوجي، فهو يقف عاجزا أمام الظواهر الطبيعية".

وأشارت إلى أنه "مع كل الحضارة والتقدم التكنولوجي، وكذلك الذكاء الاصطناعي و​الصواريخ​ في ​الفضاء​، والتكنولوجيا النانوية، لم نتمكن من حماية أعظم نصب ثقافي وديني في العالم، ودمر تقريبا، بسبب إهمال ​عمال البناء​"، لافتةً إلى أنه "تمر العصور، وتتبدل الحضارات إحداها بالأخرى، ومع ذلك يبقى الإنسان دون حماية وحسب كلام الرب – أكثر من أي وقت مضى، وكما هو الحال دائما، أقرب".

ووصفت حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية في ​باريس​، بأنه مأساة بالنسبة للعالم المسيحي بأسره، مشيرةً إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية تلقت بحزن بالغ الأنباء عن الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس".