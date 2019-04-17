الصين تؤكد أهمية تعميق الثقة السياسية المتبادلة مع بوركينا فاسو

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أهمية تعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وبوركينا فاسو، ودعم بعضهما البعض في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والتصنيع، وتعزيز التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.
وقال وانغ في تصريحات خلال لقائه وزير خارجية بوركينا فاسو "ألفا باري" في العاصمة (بكين) اليوم الأربعاء إنه "طالما أن الصين وبوركينا فاسو تثقانوتدعمان بعضهما البعض، فإن العلاقات الثنائية يمكن أن تصمد أمام أي اختبار، وتفتح آفاقا أكثر إشراقا".
وأضاف أن الصين تدعم بقوة مسار التنمية الذي تختاره بوركينا فاسو بما يتماشى مع ظروفها الوطنية، وتدعم جهود الحكومة لحماية الأمن الوطني، وتنمية الاقتصاد، وتحسين سبل عيش المواطنين.
من جانبه، قال وزير خارجية بوركينا فاسو "ألفا باري" إنه
وأضاف باري أن الحقائق أثبتت أن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته بوركينا فاسو قبل عام باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصين صحيح تماما.
وشدد على التزام بلاده بقوة بسياسة "صين واحدة"، موجها الشكر إلى الصين على دعمها ومساعدتها في صيانة الأمن الوطني لبوركينا فاسو وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتابع أن بلاده تقدر بشدة مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين، وترغب في تعزيز التعاون مع الصين في إطار المبادرة.
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