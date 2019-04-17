البرلمان العراقي يحظر ألعابًا إلكترونية من التداول

حظر البرلماني العراقي اليوم، مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي "تحرض على العنف"، شملت لعبة بوبجي PUBG الشهيرة.
وجاء قرار البرلمان بعد أن "أثرت" اللعبة على الحياة الاجتماعية وحياة بعض الشباب والطلبة لما تتضمنه من مشاهد عُنف وتشجيع عليه، وفق ما جاء في القرار.
وبعد قرار البرلمان أبدت مجموعة من الشباب العراقي امتعاضها منالقرار الذي اعتبروه "غير مبرر".
وقال إسماعيل كريم (24 عاما) لـRT: "استغربت قبل قليل من قرار مجلس النواب العراقي بحظر لعبة بوبجي. هذا القرار غير مبرر ويجب أن يراجعه المجلس، وهناك قرارات أهم يجب أن تصدر".
وأضاف كريم: "نحن نستمتع بممارسة اللعبة
من جهته قال علي عبدالحسين البالغ من العمر 29 عاما:"لم أسمع بالخبر بعد، لكن إن صح، فهذه كارثة. هل ينشغل مجلس النواب بمثل هذه القرارات ويترك ما يخدم الناس"؟!
وأكد أنه سيستخدم كل البرامج لكسر الحظر الإلكتروني VPN Proxy ليستمر في ممارسة اللعبة، معتبرا أن هذا "القرار سيلاقي رفضا وغضباً كبيرا من صفوف الشباب".
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