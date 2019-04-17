كشف أنشطة داخل موقع نووي في كوريا الشمالية

أعلن خبراء أمريكيون إن أنشطة رصدت في الموقع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، ما قد يعني أن بيونج يانج قد تكون بصدد إعادة معالجة مواد مشعة لتحويلها إلى وقود قنبلة.
وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن صورا التقطتهاالأقمار الاصطناعية لموقع يونغبيون النووي في الـ 12 أبريل أظهرت خمس قاطرات قرب منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية.
وأضاف المركز ومقره واشنطن أن "هذه القاطرات مخصصة على ما
ورجح المركز أن "تكون الأنشطة الحالية تتعلق بمواد إما قبل أو بعد عملية إعادة معالجتها".
وتأتي المؤشرات المحتملة عن أنشطة إعادة معالجة جديدة الأسبوع الماضي، بعد فشل القمة التي عقدت في فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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