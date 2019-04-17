العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات ومذكرة تفاهم بحضور الملك سلمان

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن العراق والسعودية وقعا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف وزارات البلدين بحضور رئيس الوزراء والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار المكتب في بيان له، إلى أن عادل عبد المهدي أكد على أن "زيارته إلى السعودية تجسد توجه حكومة العراقبتوسيع العلاقات مع المملكة ولتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين"، مقدما الشكر لحفاوة الاستقبال التي لقيها من العاهل السعودي.
وقال عبد المهدي، إن "تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقا واسعة ويحقق تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم
من جهته، رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضيفه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، متمنيا للعراق وشعبه الاستقرار والازدهار والتقدم.
وأعرب ملك السعودية، عن "ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق وأن تؤدي زيارة عبد المهدي إلى تحقيق ما يصبو إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات ويحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي".
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