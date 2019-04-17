ميشيل أوباما للفرنسيين: كونوا أقوياء وتحلوا بالإيمان

قالت ميشيل أوباما، سيدة أمريكا الأولى سابقا للفرنسيين "كونوا أقوياء وتحلوا بالإيمان"، وتنبأت لهم أثناء تقديم كتاب مذكّراتها "بيكامينغ" بأنه "سيعاد بناء نوتردام".

استعرضت أوباما ليلة الثلاثاء في باريس بين الجد والفكاهة مسيرتها التي نقلتها من ضاحية متواضعة في شيكاغو إلى البيت الأبيض.

وأضافت هذه السيدة التي انتزعت من هيلاري كلينتون لقب "المرأة الأكثر إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة": "كونوا أقوياء وتحلوا بالإيمان".

وتابعت أمام 20 ألف شخص حضروا للاستماع إليها خلال تقديم كتابها: "كنت أتمتع دائما بالعزيمة والحماس".

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وأضافت: "أدرك والداي وجود هذه الشعلة في داخلي (...) وتركاها تنمو". وأعادت تذكير الفرنسيين بالعقبات التي واجهتها كونها أميركية من أصل إفريقي.

وأخبرت أن مستشارة تعليمية قالت لها: "لا أعرف إذا تستطيعين فعلا الدخول إلى جامعة برينستون"، فيما كانت ميشيل الطالبة تفكر

في التقدم لارتياد الجامعة الأمريكية المرموقة.

وأكملت: "لقد فعلت ما كنت أفعله دائما. فكرت... سأريكم إذا كان باستطاعتي الدخول إلى برينستون. ودخلتها".

وفي هذا الكتاب الذي صدر في 13 نوفمبر، وترجم لحوالي 30 لغة وبيعت منه إلى الآن أكثر من 10 ملايين نسخة في العالم، لم تتوان أوباما عن التطرق إلى الصعوبات التي واجهتها، من حالات إسقاطها جنينها ومشكلات زوجية وعدم اهتمامها بالسياسة وعدم قدرتها على مسامحة دونالد ترامب على إثارته الجدل حول جنسية زوجها باراك أوباما الأمريكية.