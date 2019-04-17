وزير خارجية لبنان يغرد بشأن تخفيض الرواتب

بدأ اليوم أساتذة التعليم الرسمي والمتقاعدون والموظفون وأساتذة الجامعة في لبنان إضرابًا عامًّا مع اعتصام في ساحة رياض الصلح، رفضًا لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات

وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أول من أطلق صيحة "تخفيض الرواتب ليبقى لكل واحد راتب"، وكتب على تويتر:

"بموضوع الرواتب أنا قلت ما قلته وهذا الأمر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر وهذا الأمر قلته سابقًا عند إقرار السلسلة ومنذ فترة قلته في بلد أخبرني رئيسه عما جرى في بلاده".

وأتبع باسيل الذي يتزعم حزب "التيار الوطني الحر" هذه التغريدة بأخرى يتراجع فيها جزئيًّا عن مضمون دعوته لخفض الرواتب في القطاع العام وقال فيها:

"بعض الإعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام وهو يشمل خمسة أمور: حجم الدولة الذي يشكل جزءًا يسيرًا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن أن تستوفى من أصحاب الجيوب الكبيرة"