رئيس بيرو السابق يطلق النار على نفسه

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الرئيس السابق لـ بيرو، آلن جارسيا، أطلق النار على رقبته عندما وصل ضباط الشرطة إلى منزله، للقبض عليه فيما يتعلق بالتحقيق في قضية رشوة.

وتم نقل آلان جارسيا، من منزله في العاصمة ليما إلى مستشفى كازيميرو أولوا، حسبما ذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" البيروفية.

كان جارسيا قيد التحقيق، بسبب جرائم غسيل

الأموال والرشوة المزعومة المرتبطة بفضيحة الفساد.

أفادت قناة أمريكا التلفزيونية المحلية، أن جارسيا يخضع لعملية جراحية طارئة، وأنه في حالة حرجة.

وأضافت الصحيفة أن ابنه وأنصاره وصلوا إلى المستشفى منتظرين انتهاء العملية الجراجية والاطمئنان على سلامته.