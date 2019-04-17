مرشح المعارضة التركية يعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول

قال حزب "الشعب الجمهوري" المعارض إن "الهيئة الانتخابية أعلنت الأربعاء فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول".

وسلّمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو هذه الوثيقة على الرغم من الطعن الذي تقدّم به الثلاثاء حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوجان، مطالباً بإجراء اقتراع جديد، معتبراً أن الانتخابات التي جرت في 31 مارس شهدت "مخالفات".

وأفاد مراسل "فرانس برس"، بأن العشرات تجمعوا لتوجيه التحية إلى إمام اوغلو لدى وصوله الى مكاتب الهيئة الانتخابية العليا في المجمع الذي يضم قصر العدل في اسطنبول.

وقال النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" انجين التاي من على شرفة قصر العدل إن "أكرم إمام اوغلو حصل على الوثيقة التي تؤكد فوزه. سنتوجه الآن جميعاً إلى مقر البلدية".

Advertisements

وأورد حزب الشعب الجمهوري أن التسلم والتسليم سيتم في الساعة 15:00بتوقيت جرينيتش في مقر بلدية اسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 25 عاماً.

وكان حزب أردوجان تقدم رسمياً الثلاثاء بطعن مطالباً باجراء انتخابات جديدة في اسطنبول، وذلك بعد أكثر من اسبوعين على الانتخابات، وفيما كانت عملية إعادة فرز الأصوات شارفت نهايتها في اسطنبول.

واظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة انقرة واسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.

اقرأ أيضاً... "الخارجية الأميركية" تطالب تركيا بقبول نتائج الانتخابات