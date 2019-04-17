تحديد موعد استفتاء "التعديلات الدستورية" في مصر

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 إبريل.

وكان مجلس النواب وافق، أمس الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين علىيها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

وأضاف لاشين، أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 إبريل.

وكان مجلس النواب المصري أقرّ وبصفة نهائية خلال جلسته العامة تعديلات دستورية تسمح بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات. وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مدّ فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.

وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.