إصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت إذاعة "شبيلي" الصومالية، بأن الانفجار ألحق ضرراً بمطعم بالقرب من مركز شرطة وابيري في شارع مكة المكرمة المزدحم. وقد تأكد إصابة سبعة أشخاص على الأقل في التفجير حتى الآن.
ولم تعلن بعد أيّ جهة مسؤوليتها عن التفجير، ولكن "حركة الشباب" المتشددة عادة ما تكون وراء تنفيذ مثل هذه الانفجارات.
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