مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي إلى 2030 الأسبوع المقبل
يمن شباب نت - متابعات
الاربعاء, 17 أبريل, 2019 - 06:16 مساءً
قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل نيسان.
وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وأضاف إبراهيم أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي إلى 2030 الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.