السرّاج يصف حفتر بـ "مجرم حرب" ويتوعّد بمقاضاته لدى الجنائية الدولية

توعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السرّاج، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019، بمقاضاة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عقب استهداف أحد الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.



وسقط ستة قتلى مدنيين – بينهم خمس نساء – جراء قصف صاروخي تعرّض له المجلس البلدي «أبوسليم» (أكبر أحياء العاصمة)، مساء الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019.



وخلال زيارته للمكان، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019، قال السراج إن حكومته ستقدم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية لرصد الانتهاكات، مؤكداً أن «المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه».



يُذكر أن هذه المرة الأولى، التي يصف فيها رئيس المجلس الرئاسي حفتر، بأنه «مجرم حرب» بحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.



وأشار إلى أن «فعل كهذا لا يقوم به شخص عنده ذرة من الإنسانية».



وأضاف السراج أن «القصف هجمة بربرية وحشية، قام بها المجرم حفتر على حي بوسليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته».



وأردف: «سنقدم الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019 كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزاءه كمجرم حرب».



وتشهد العاصمة الليبية منذ 4 أبريل/نيسان 2019، مواجهات بين قوات حكومة «الوفاق»، وقوات حفتر التي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، لكنها باتت عاجزة عن التقدم بعد أيام من انطلاقها، جراء تصدي القوات الحكومية لها.



وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.



المصدر: الأناضول