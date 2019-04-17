كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب السودان يفاوض قادة أفارقة لتمديد مهلة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المجلس المجلس العسكري بالسودان إن سلفاكير يجرى مفاوضات مع قادة أفارقة لتمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لنقل السلطة للمدنيين.

وأكد المجلس في بيان أن رئيس جنوب السودان سلفاكير أجرى مفاوضات مع قادة أفارقة لتمديد المهلة التي منحها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين، وإلا سيتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد.

وأدان أمس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "استحواذ الجيش السوداني على السلطة في البلاد، وطالب من العسكريين التنحي وتسليم السلطة لسلطة انتقالية مدنية، خلال 15 يوما، وإلا سيبدأ المجلس في اتخاذ إجراءات تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي".

وذكر بيان للمجلس الاثنين إن "المجلس يؤكد على الحاجة الملحة لحل الأزمة الحالية، بما يحترم الدستور ويعكس تطلعات الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يدين المجلس بشدة استحواذ الجيش السوداني على السلطة، وخطته لقيادة فترة انتقالية لمدة عامين".

