كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل ليبي: تحالف قطري تركي إيطالي لمد الميليشات المسلحة بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الباسط بن هامل، المحلل السياسي الليبي، إن زيارة فايز سراج برفقة وزير الداخلية باشا أغا واسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية كانت بالتزامن مع الاستهداف بطرابلس، لافتًا إلى أن السراج والميليشيات المسلحة قاموا بلعبة خطيرة لاستعطاف الرأي العام والمجتمع الدولي بكذبة أن الجيش يقصف المدنيين.

وأضاف بن هامل، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الجيش الليبي لم يستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين والشعب الليبي يعيي تماما هذا، موضحًا أن علاج الازمة في ليبيا ستتحل بالحوار.

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن هناك تحالف قطري تركي إيطالي لمد الجماعات المسلحة بطرابلس.

يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت أن خطر تسلل إرهابيين من ليبيا إلى سفن المهاجرين أصبح مؤكدا، إذ قال وزير الداخلية الإيطالي أن بلاده لن تسمح برسو سفن المهاجرين في موانئها بعدما بات مؤكدا تسلل إرهابيين إليها، في وقت تتواصل فيه معارك طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات المجلس الرئاسي والجماعات المسلحة الموالية له، يأتي هذا بينما دعت الأمم المتحدة مجددا إلى هدنة إنسانية في طرابلس تسمح بوصول المساعدات الإغاثية للمحاصرين.