كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يتوقع تحرير طرابلس قبل رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد غرفة عمليات إجدابيا اللواء فوزي المنصوري، إن عملية تطهير العاصمة الليبية طرابلس من "الميليشيات" تسير في صالح الجيش وكما هو مخطط لها.

وتوقع المنصوري، الانتهاء من تحرير العاصمة قبل شهر رمضان بأيام، وفق ما ذكر موقع "المرصد" الليبي، اليوم الأربعاء.

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وأضاف المنصوري، "أنا الآن في وسط عين زارة داخل طرابلس، وهناك تقدم في المحاور الأخرى أيضاً، ما ينقصنا هو الوصول إلى قلب العاصمة فقط، وما يؤخرنا فهو تجنب سقوط ضحايا مدنيين".

ولفت المنصوري إلى أن وصول الجيش إلى قلب طرابلس، لن يستغرق أكثر من أسبوع أو 10 أيام.

وقال المنصوري: "نعمل بقدر الإمكان للحفاظ على حياة المدنيين، والميليشيات تحاول إيقاع الجيش في فخ المدنيين، إذ يحتمون بهم حتى إذا قصفتهم القوات المسلحة اتخذوها ذريعة لتشويه صورة الجيش".