العثور على جثة فتاة عشرينية داخل بئر – صور

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عثر، مساء أمس الثلاثاء، على جثة فتاة في عقدها الثاني، مرمية في قعر بئر في دوار أكادير الجديد، في تكموت إقليم طاطا.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن أحد سكان المنطقة، بينما كان ينوي استخراج الماء من البئر المذكور، عثر على جثة الفتاة.
وأضاف المصدر ذاته أن سكان المنطقة لم يتعرفوا على الهالكة، لأن ملامح وجهها غير بارزة، إذ كانت متحللة.
وفور توصلها بإشعار من طرف السكان، حلت عناصر الدرك الملكي في عين المكان، رفقة رجال الوقاية المدنية، الذين انتشلوا جثة الضحية، التي نقلت الى مستودع الأموات في طاطا، قصد إخضاعها لتشريح طبي، كما فتح تحقيق في النازلة.
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