شارك مغني الراب المغربي، توفيق حازب، الملقب بدون بيغ، أخيرا، بثا مباشرا، ظهر فيه مع الكوميدي، رشيد رفيق، والمغني أمينوكس، اللذين، قاما بمحاولات في غناء الراب.
وأبرز أمينوكس، في البث المباشر، قدرته على غناء الراب، قبل أن يقتحم رشيد رفيق المشهد، ويبدأ في تقليد مغنيي الراب بشكل كوميدي.
البيغ سخر من الأمر، وخاطب جمهوره، عبر تعليق، قال فيه: “ناري معامن مدوز 15 اليوم شفتو”، فأجابه رشيد رفيق: “قوليهم أنحاول ندوز معاهم الصيف”.
ويواصل فنانون مغاربة آخرون، إلى جانب البيغ، ورفيق، وأمينوكس تصوير برنامج “ماستر شاف سليبرتي”، في منتج مازاغان في الجديدة، ومن بينهم إيهاب أمير، ونورة الصقلي، وحماقة.
ورافق المشاركون في برنامج “ماستر شاف سليبرتي”- باستثناء فاتي جمالي، وأمينوكس، وأنس الباز- الربور دون بيغ إلى أسفي، حيث أحيى حفلا.
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد رفيق يغني الراب مع أمينوكس والبيغ.. والأخير: “ناري معامن مدوز 15 اليوم”! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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