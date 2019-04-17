في صراع الوصافة..كارتيرون يكشف عن أسلحة الرجاء أمام طنجة

يكشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة مؤجل الأسبوع 20 أمام إتحاد طنجة وهي المباراة التي ستقام بملعب الأب جيكو، انطلاقاً من الساعة الرابعة عصراً.

وسجلت تشكيلة الرجاء الرياضي عودة الدولي الليبي سند الورفلي، الذي غاب عن جميع مباريات الفريق، منذ “السوبر “الإفريقي، في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:

أنس الزنيتي

سند الورفلي

إلياس الحداد

محمد الدويك

فابريس نغاه

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عبد الرحيم الشاكير

زكرياء الوردي

أيوب ناناح

زكرياء حدراف

محمد بنحليب

سفيان رحيمي