فيديو يوثق لهجوم مسلح على “محلبة” في سلا يثير الرعب.. الأمن يوضح ويتوعد الناشرين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، عبر تطبيقات الإرسال الفوري، شريط فيديو، ظهر فيه عدد من الجانحين يهاجمون صاحب “محلبة” في حي الرحمة، في مدينة سلا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو، يتعلق في حقيقته بواقعة قديمة، تعود إلى عام 2015، وكانت مصالح الأمن قد أوقفت بشأنها اثنين من المشتبه فيهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، فيما الآخر قاصر، متورطين في الاعتداء على صاحب “محلبة” في حي الرحمة في مدينة سلا، وإلحاق خسائر مادية بمحله التجاري.

وفي المقابل، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت كافة الأبحاث الضرورية لتحديد خلفيات إعادة نشر مقطع فيديو يعود إلى واقعة إجرامية قديمة، فضلا عن تحديد هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي، الذي يهدف إلى زعزعة الإحساس بالأمن لدى المواطنين.