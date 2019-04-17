رئيس الرجاء يؤكد اعتماد الفريق على استراتيجية أياكس أمستردام

أبدى جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، إعجابه بالاستراتيجية التي ينهجها فريق أياكس أمستردام الهولندي، والذي تمكن من العبور رسمياً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بفريق يوفنتوس.

الزيات وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال: ” ا يفعله أياكس مع هذا الفريق الشاب يدل مرة أخرى على أن التكوين هو استراتيجية رابحة لبناء فريق تنافسي وبأسلوب خاص”.

وأوضح الزيات، بأن التكوين والتركيز عليه بشكل هام، هو الطريق الذي اختار الرجاء الرياضي اتباعه مرة أخرى، لبناء مجموعة قوية ومتكاملة.

هذا وسبق للزيات في لقاءه الإعلامي الأخير على هامش تقديم قميص الرجاء الرياضي الجديد، قد أكد بأن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً للتكوين الذي يدر على أي فريق مداخيل هامة سواء تعلق الأمر بإعادة بيع عقود اللاعبين، أو الاكتفاء بعدد بارز منهم بدلاً من صرف مبالغ هامة خلال التعاقدات.