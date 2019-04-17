عبد الحليم يبعث من قبره ويغني على خشبة المسرح!

يعود المغني الراحل، عبد الحليم الحافظ، إلى خشبة المسرح، بعد مرور 42 سنة من وفاته، عام 1977، وذلك بفضل تقنية الهوليغرام.

وستتيح تقنية الهوليغرام مشاركة “حليم” المسرح مع المغنية اللبنانية كارول سماحة، بوجود أوركسترا تضم أكثر من سبعين عازفا، بقيادة المايسترو المصري جورج قلتة.

ويقام الحدث غير الاعتيادي، مساء الجمعة المقبل، بمسرح مركز المنارة في التجمع الخامس، في أول مرة تستخدم فيها تقنية الهوليغرام داخل مصر، بعدما استخدمت، أخيرا، في السعودية لاستحضار أم كلثوم.

تقنية الهوليغرام مبنية على إعادة تجسيد الأشخاص من خلال مقاطع فيديو، وصور يتم عبرها تشكيل صورة رقمية تعرض على المسرح بالأبعاد الثلاثية، وتقوم بالأداء الحركي نفسه للشخص، وتتفاعل مع من حولها كذلك.