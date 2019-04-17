الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. الغازوال يتخطى حاجز 10 دراهم

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، بداية الأسبوع الجاري، في عدد من محطات الوقود.

وتجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال، اليوم الأربعاء، حاجز 10 دراهم للتر الواحد بعدد من محطات الوقود في العاصمة الرباط.

أما البنزين فتراوحت أسعاره بين 10.37 درهما، و11.2 درهم، وفق المعطيات التي يوفرها تطبيق “محطتي”.

يذكر أن آخر ارتفاع في أسعار المحروقات سُجّل في فاتح مارس الماضي، إذ ارتفعت أسعار البنزين بحوالي 40 سنتيما للتر الواحد، فيما سجّلت أسعار الغازوال استقرارا.

Advertisements

 

58377763_1202810943235076_5679365508973985792_n

57154953_2284372131819178_156058512873488384_n

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. الغازوال يتخطى حاجز 10 دراهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا