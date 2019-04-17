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شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، بداية الأسبوع الجاري، في عدد من محطات الوقود.
وتجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال، اليوم الأربعاء، حاجز 10 دراهم للتر الواحد بعدد من محطات الوقود في العاصمة الرباط.
أما البنزين فتراوحت أسعاره بين 10.37 درهما، و11.2 درهم، وفق المعطيات التي يوفرها تطبيق “محطتي”.
يذكر أن آخر ارتفاع في أسعار المحروقات سُجّل في فاتح مارس الماضي، إذ ارتفعت أسعار البنزين بحوالي 40 سنتيما للتر الواحد، فيما سجّلت أسعار الغازوال استقرارا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. الغازوال يتخطى حاجز 10 دراهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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