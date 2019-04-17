تقديم الانتخابات التمهيدية لـ"العمل" وغباي لن يترشح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر رئيس حزب "العمل"، آفي غباي، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، تقديم موعد الانتخابات التمهيدية في الحزب لتعقد خلال الشهور الستة المقبلة، ومن غير المتوقع أن يرشح نفسه فيها، وذلك في أعقاب ظهور نتائج انتخابات الكنيست.

يشار إلى أن حزب "العمل" تلقى ضربة قاسية حيث تراجع بـ18 مقعدا عن انتخابات عام 2015، ووصل إلى أدنى عدد من المقاعد في تاريخه (6 مقاعد)، بدأ الحديث في داخل الحزب أن غباي ينوي الاستقالة من منصبه، وتعيين رئيس مؤقت بدلا منه.

وفي بيان أصدره غباي بعد يومين من الانتخابات، أوضح أنه ينوي أداء اليمين في الكنيست، وأنه يجري مشاورات مع أعضاء الحزب بشأن تقديم موعد الانتخابات التمهيدية.

وأضاف أنه "يدرك حجم العبء والمسؤولية على عاتق رئيس حزب العمل".

وتابع أنه سيواصل العمل من أجل الحزب، وأنه سيعمل في الكنيست من خلال المعارضة، وسيجري مشاورات، في الأيام القريبة، مع أعضاء الكنيست من الحزب بشأن تقديم موعد الانتخابات لرئاسة الحزب.