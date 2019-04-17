اللد: وفاة رضيع اختناقا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رضيع يبلغ من العمر نحو عام واحد من مدينة اللد مصرعه إثر اختناقه خلال تناوله الطعام بعد ظهر اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، فقد اختنق الرضيع الذي كان يتناول الشوربة في منزل حاضنة، وقدم طاقم طبي له الإسعافات الأولية إلى جانب إجراء عمليات الإنعاش، وتمّ نقله بسيارة العناية الفائقة إلى مستشفى " أساف هروفيه" وهو فاقد للوعي وبدون نبض وتنفس، وسط محاولات لإنقاذ حياته.
وحاول الأطباء في المستشفى إنقاذ حياة الرضيع، لكن دون جدوى وأقروا وفاته.
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