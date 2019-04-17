انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر توقع مع الأردن اتفاقيات لتبادل الخبرات العسكرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 04:57 مساءً - أكدت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية عمق العلاقات والتعاون المشترك بينهما، خاصة على صعيد تبادل الخبرات في المجال العسكري، وحرصهما على تعزيزها بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

ووقع البلدان، اليوم الأربعاء، عدداً من الاتفاقيات العسكرية والاستثمارية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، ورئيس الأركان الأردني، الفريق الركن محمود فريحات.

وشارك في توقيع الاتفاقيات مساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والجيش القطري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

بدوره قال العطية: "علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين تحظى برعاية واهتمام سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وجلالة الملك عبد الله الثاني".

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وأضاف: "الجيش العربي أخذ على عاتقة أن يكون جيشاً لكل العرب؛ لذا فهذه الزيارة فرصة طيبة لتوثيق التواصل مع الأشقاء وتبادل وجهات النظر وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

من جانبه أكد فريحات عمق العلاقات الأردنية القطرية، خاصة العسكرية، مبدياً اعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز من الكفاءة والجاهزية والأداء الذي وصل إليه الجيش القطري.

وبحث فريحات مع العطية آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، بداية الشهر الجاري، تنفيذ مناورة عسكرية مشتركة مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والقوات الخاصة الأردنية، ضمن تمرين "الحارس المنيع 2019"، بالاشتراك مع القوات الأمريكية، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022.

وفي يونيو 2018، أعلنت قطر تقديمها حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.