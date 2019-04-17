انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر وتركيا تبحثان تطوير العلاقات العسكرية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 04:57 مساءً - احتضنت الدوحة، اليوم الأربعاء، لقاءً بين رئيس أركان القوات المسلحة القطري، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، وقائد القوات التركية، العقيد مصطفى آيدين.
وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، اليوم، إن الغانم ناقش خلال استقباله قائد القوات التركية العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وشارك في اللقاء العميد البحري يوسف صالح الحر، رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالوكالة، والعقيد كريم تشام، الملحق العسكري بسفارة تركيا لدى الدوحة.
وتشهد العلاقات بين قطر وتركيا تطوراً كبيراً، خصوصاً في المجال العسكري، وبلغت هذه الشراكة مراحل متقدمة في عام 2015، والتي شملت المجالين الأمني والعسكري، بعد توقيع اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية في دولة قطر.
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