إنقاذ اخر ما تبقى من السيد المسيح في حريق كاتدرائية نوتردام

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صرح نائب عمدة باريس للسياحة، "جان فرانسوا مارتينز" أن الناس أثناء حريق كاتدرائية نوتردام قفزوا إلى العمل لإنقاذ مجموعة الفنون والتحف الفنية الموجودة هناك.
وقال مارتينز: "لقد صنعنا سلسلة دروع بشرية، مع أصدقائنا من الكنيسة، للحصول على جميع الآثار في أسرع وقت ممكن" ، مشيرًا إلى أن "تاج الشوك" - الذي تم إنقاذه - يعتقد أن يسوع المسيح كان يرتديه أثناء صلبه من بين العناصر التي تم إنقاذها.
وأضاف: "بفضل الشجاعة الكبيرة لجميع رجال الإطفاء لدينا، وكذلك جميع الموظفين العموميين هناك، كان لدينا تدخل سريع للغاية، وبسرعة كبيرة تم تكريس فريق بالكامل لإنقاذ جميع القطع المقدسة، وعلى وجه التحديد الآثار والتاج، كل شيء آمن وغير تالف، وأخيرا في هذا اليوم السئ، لدينا خبر سار واحد".
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