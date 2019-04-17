بالصورة .. السيد المسيح يظهر أثناء حريق الكاتدرائية الشهير

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدو ان الشائعات بظهور السيد المسيح لن تنقطع أبدا، فقد زعمت سيدة أنها رأت السيد المسيح أثناء حريق كاتدرائية نوتردام الباريسية مساء الاثنين.

كانت ليزلي روان والتي تقطن في ويست دانبارتونشاير- اسكتلندا، تقرأ عن الحادثة المأساوية عندما ادعت أنها لاحظت في إحدى الصور شخصية في الدخان المتصاعد.

وقامت روان بعرض الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأوضحت ليزلي أنها تعتقد أن الصورة ليسوع، مشيرة إلى أنها رأته في الدخان الذي إجتاح المبنى التاريخي الذي يعود بناؤه إلى 850 عامًا.

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وقد قامت بنشر الصورة على حسابها على موقع الفيسبوك، وكتبت: "ربما أسمح لعقلي بالتلاعب بي أحيانا، ألقوا نظرة فاحصة على هذه الصورة وأخبروني ما ترونه".

في غضون ذلك، التزم إيمانويل ماكرون -رئيس فرنسا- بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في غضون خمس سنوات.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب له إنه سيتم إعادة بناء الكاتدرائية "بشكل أكثر جمالا" خلال السنوات القليلة المقبلة حيث حث الأمة الفرنسية على "الوقوف جنبا إلى جنب في هذه المحنة".