مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يعلن فوزه ببلدية إسطنبول

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأربعاء، فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو، رسميا برئاسة بلدية إسطنبول.

وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتاً.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه محامي حزب الشعب الجمهوري سليمان تروكار، الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، في تصريحات صحفية أمام لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

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وحصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، ومرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألفا و87 صوتا، ومرشحة الحزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً.

كما أظهرت النتائج حصول مرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألفا و428 صوتا، في حين حصل مرشح الحزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألفا و268 صوتا، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألفا و884 صوتاً.