مصر.. الاستفتاء على تعديلات الدستور من 19 إلى 22 أبريل

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يبدأ من 19 حتى 21 أبريل/نيسان خارج مصر، وداخل مصر من 20 حتى 22 من الشهر نفسه.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إن تلك المواعيد حددت بعد مراعاة إجازات المصريين في الخارج، داعيا جموع المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء.



وأضاف موجهًا حديثه للمصريين: إن الوطن يناديكم فلبوا النداء، المستقبل تجلى لكم، شاركوا مشاركة جادة فاعلة، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع واصطحبوا معكم أبناءكم، قفوا صفًّا واحدًا خلف وطنكم وارفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات في حب مصر".

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يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بتأييد 531 نائبا، ورفض 22، وامتناع نائب، من أصل 554 نائبا.

وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان، وفي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور، وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة، يُخطر رئيسُ المجلس، رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه.