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رئيس بيرو السابق جارسيا يطلق على نفسه الرصاص أثناء محاولة اعتقاله

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رئيس بيرو السابق آلان جارسيا

قال مصدر من شرطة بيرو إن الرئيس السابق آلان جارسيا أطلق على نفسه الرصاص في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما للقبض عليه فيما يتصل بتحقيق فساد.

وقال المصدر الذي ليس مخولا له الحديث إلى وسائل الإعلام إن جارسيا نقل على الفور إلى مستشفى كاسيميرو ألوا.

وقالت قناة أمريكا التلفزيونية المحلية إن جارسيا يخضع لجراحة عاجلة وفي حالة حرجة، وبثت لقطات لوصول ابنه وأنصاره إلى المستشفى.

 

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