الان تتابع الإمارات ترسل طائرة إغاثية إلى إيران لمساعدة المتضررين من السيول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أرسل الهلال الأحمر الإماراتي، بتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طائرة إغاثة إلى طهران لمساعدة المتضررين من الفيضانات، بحسب بيان.
وقال البيان الصادر عن هيئة الهلال الأحمر، إنها سيرت طائرة “على متنها 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في إيران”.
ويحتاج مليونا إيراني تضرروا من الفيضانات التي أسفرت عن 76 قتيلا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ مارس، إلى مساعدة إنسانية، كما أعلنت، الإثنين، منظمة الهلال الأحمر.
ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عاما، كما جاء في بيان.
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