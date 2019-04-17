شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المجلس العسكري يأمر بحجز الأموال المشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (الأربعاء)، أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وجه البنك المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل، وحجز الأموال التي تكون «محل شبهة». ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (الأربعاء)، أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وجه البنك المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل، وحجز الأموال التي تكون «محل شبهة». وأعلن المجلس العسكري الأسبوع الماضي عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي تولى السلطة على مدى ثلاثة عقود. ويدعو منظمو الاحتجاجات القادة الجدد في البلاد إلى التصدي للفساد ومحاسبة المسؤولين السابقين.



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