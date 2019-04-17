شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: محاكمة رفعت الأسد بتهمة الاحتيال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)أمر القضاء الفرنسي اليوم (الأربعاء) بمحاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أكدت، في وقت سابق، أن النيابة المالية الفرنسية تشتبه بقيام الأسد بتشييد غير شرعي لعقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
ورفعت الأسد هو عم رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي حكم سورية في الفترة بين 1971 و2000.
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