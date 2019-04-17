شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسي يتجه للفوز بولاية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جاكرتا)

يتجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للفوز بولاية جديدة في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم، حيث أظهرت الاستطلاعات اليوم (الأربعاء) تقدمه بشكل كبير على منافسه الجنرال السابق برابوو سوبيانتو.

وبناء على معلومات تم جمعها من مراكز الاقتراع، أظهرت مراكز الابحاث، تقدم ويدودو بنسبة كبيرة على منافسه، علماً بأنه من غير المتوقع صدور النتائج الرسمية قبل الشهر المقبل.