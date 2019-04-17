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الرئيس الإندونيسي يتجه للفوز بولاية جديدة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جاكرتا)

يتجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للفوز بولاية جديدة في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم، حيث أظهرت الاستطلاعات اليوم (الأربعاء) تقدمه بشكل كبير على منافسه الجنرال السابق برابوو سوبيانتو.

وبناء على معلومات تم جمعها من مراكز الاقتراع، أظهرت مراكز الابحاث، تقدم ويدودو بنسبة كبيرة على منافسه، علماً بأنه من غير المتوقع صدور النتائج الرسمية قبل الشهر المقبل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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