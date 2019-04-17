شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيرو السابق يطلق على نفسه الرصاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ليما)

قال مصدر من شرطة بيرو، إن الرئيس السابق آلان جارسيا أطلق على نفسه الرصاص في وقت مبكر صباح اليوم (الأربعاء)، بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما للقبض عليه، فيما يتصل بتحقيق فساد.

وقال المصدر إن جارسيا نقل على الفور إلى مستشفى كاسيميرو ألوا.