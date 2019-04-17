شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة اعتقال بحق ملاكمة إيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فرنسا)

قررت الملاكمة الإيرانية صدف خادم التي فازت في فرنسا بأول مباراة للمحترفين، ومدربها مهيار مونشيبور، عدم العودة إلى إيران، حيث يقولان إن مذكرة توقيف صدرت بحقهما في إيران، كما أعلنت الملحقة الصحافية لهما اليوم (الأربعاء) لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر نفسه إن الإيرانيين كان يفترض أن يستقلا الطائرة للعودة إلى إيران أمس (الثلاثاء)، لكنهما بقيا في فرنسا، ويقيمان حالياً في مدينة بواتييه (وسط الغرب).