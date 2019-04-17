إدارة كاتدرائية نوتردام في باريس تؤكد أن الصرح سيغلق من 5 إلى 6 سنوات

أعلنت إدارة كاتدرائية نوتردام في باريس أن الصرح سيغلق من 5 إلى 6 سنوات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد "أننا سنعيد بناء كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات".
واجتاحت النيران أول من أمس الكاتدرائية التاريخية التي تعود لما يقرب من ثمانية قرون، لكن فرق الإطفاء استطاعت إنقاذ البنية الأساسية للكاتدرائية وعدد من الأيقونات والمحفوظات التاريخية الثمينة.
كما ذكرت تقارير نشرتها الصحافة الفرنسية أن "إجمالي التبرعات المقدمة من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام بلغ 688 مليون يورو، بعد إعلان مجموعة من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في فرنسا، التبرع بمبلغ 388 مليون يورو لهذا الغرض.
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