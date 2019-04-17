"الوطن": مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر أمني إسرائيلي أن "اسرائيل أعربت عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها مؤخرًا بين إيران والعراق وسوريا وصولًا إلى المتوسط"، موضحًا أن المخاوف الإسرائيلية هي من استغلال هذه القطارات لنقل الأسلحة للـ"نظام السوري" وحزب الله.
وكشف المصدر للصحيفة أن "هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفًا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها".
وكان مصدر في وزارة النقل السورية قد ذكر سابقًا أن "العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه وصولًا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية". كما أوضح أن "ممثلين عن سوريا والعراق وإيران بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر المتوسط بإيران عبر العراق".
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