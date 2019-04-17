"الوطن": مخاوف إسرائيلية من سكة حديد تربط سوريا بإيران

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر أمني إسرائيلي أن "​اسرائيل​ أعربت عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها مؤخرًا بين ​إيران​ و​العراق​ و​سوريا​ وصولًا إلى المتوسط"، موضحًا أن المخاوف الإسرائيلية هي من استغلال هذه القطارات لنقل الأسلحة للـ"نظام السوري" و​حزب الله​.

وكشف المصدر للصحيفة أن "هناك تفاهمات مع الجانب ​الصين​ي ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفًا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين و​باكستان​ وغيرها".

وكان مصدر في وزارة النقل السورية قد ذكر سابقًا أن "العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه وصولًا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال ​الأزمة السورية​". كما أوضح أن "ممثلين عن سوريا والعراق وإيران بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على ​البحر المتوسط​ بإيران عبر العراق".