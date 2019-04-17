الحريري: كل ما نقوم به في خطة الكهرباء هو للاسراع في التنفيذ

رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على النائب ​سامي الجميل​ الذي طرح موضوع المجلس الأعلى للخصخصة في شأن خطة ​الكهرباء​، مؤكدا اننا "سنذهب الى المجلس الاعلى للخصخصة بعد التلزيم وهناك منافسة كبيرة بين الشركات العالمية".

وكشف الحريري أن "كل ما نقوم به في ​خطة الكهرباء​ هو للاسراع في التنفيذ والانتهاء من عجز الكهرباء "، مشيرا الى انه "في ​السنة​ المقبلة سنصل الى 22 ساعة تغذية وسنزيد التعرفة ونخفض العجر في العام 2021".