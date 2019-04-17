رد رئيس الحكومة سعد الحريري على النائب سامي الجميل الذي طرح موضوع المجلس الأعلى للخصخصة في شأن خطة الكهرباء، مؤكدا اننا "سنذهب الى المجلس الاعلى للخصخصة بعد التلزيم وهناك منافسة كبيرة بين الشركات العالمية".
وكشف الحريري أن "كل ما نقوم به في خطة الكهرباء هو للاسراع في التنفيذ والانتهاء من عجز الكهرباء "، مشيرا الى انه "في السنة المقبلة سنصل الى 22 ساعة تغذية وسنزيد التعرفة ونخفض العجر في العام 2021".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: كل ما نقوم به في خطة الكهرباء هو للاسراع في التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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