أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملت على سحب زورق مخصّص لصيد الأسماك على متنه شخص واحد، إلى ميناء ​جونية​ - ​كسروان​، بعد أن كان قد طرأ عطل على محرّكه مقابل خليج جونية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب زورق للصيد على متنه شخص واحد إلى ميناء جونية بعد تعطل محركه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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