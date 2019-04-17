"لجان للركاب".. مطار القاهرة يستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شهدت الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي، انتشارًا للافتات تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلن مصدر بالمطار، اختيار 4 أماكن داخل المطار لتكون لجانًا للمواطنين والركاب الراغبين في المشاركة بالاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدًا أن اللجان بجوار صالات السفر والوصول وعند قرية البضائع؛ للتيسير على العاملين بالمطار وكذلك الركاب.

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وأعلنت بعض النقابات العمالية بقطاع الطيران المدني، تأييدها للتعديلات الدستورية، بتعليق "بانرات" مؤيدة للاستفتاء، تحث من خلالها العاملين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، فى تمام الثالثة عصرًا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمني لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد .

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف .