المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تحصل على الاعتماد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية.

وقال حجازي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعد أولى المدارس الحكومية الدولية بالشرق الأوسط وإفريقيا التي تنال هذا الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي والمتوسط وشهادة الأيزو 9001، مضيفاً أن المدرسة منذ افتتاحها محل إشادة محلية ودولية لريادتها في مجال الدمج الكلي تطبيقاً لتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفي خمس سنوات نالت اعتماد البرنامج الابتدائي والبرنامج المتوسط وشهادة الأيزو 9001 من BSI (منظمة الجودة البريطانية) و شهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن.

وأشار إلى أن المدرسة تستعد للحصول على اعتماد برنامج الدبلومة خلال 6 شهور؛ لتصبح كل البرامج معتمدة في إنجاز غير مسبوق، موضحاً أن المدارس الدولية الحكومية تحظى برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، جرى افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية مدارس جرين لاند الدولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تتبع مباشرة مكتب قطاع التعليم العام).